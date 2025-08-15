İskenderun'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esentepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası minibüs, K.R.P. yönetimindeki 31 ASZ 945 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
