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İskenderun'da Midibüs Bisikletliye Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İskenderun'da Midibüs Bisikletliye Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir midibüs, kavşaktan karşıya geçen bisikletli bir gence çarptı. Kazada bisikletli yaralanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde midibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Ekim'de İskenderun'un Pac Meydanı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen midibüs, kavşaktan karşıya geçen bisikletli gence çarptı. Midibüsün altında kalan bisikletli, 2 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası İskenderun Hatay Kaza

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