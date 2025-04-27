İskenderun'da Mazgala Sıkışan Kadın İtfaiye Ekipleri tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yürüyüş yaparken mazgala ayağı sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının yolda yürürken mazgala sıkışan ayağını itfaiye ekibi çıkardı.
Modernevler Mahallesi'nde yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekip, mazgalı genişleterek kadının ayağını çıkarmasını sağladı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel