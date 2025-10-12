İskenderun'da Marketin Önündeki Dondurmalar Hırsızlık Kurbanı Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şüphelinin marketin önündeki dolapta bulunan dondurmaları çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Numuneevler Mahallesi'ndeki marketin önündeki dolapta muhafaza edilen dondurmalar, 29 Eylül'de çalındı.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen işletme çalışan İsmet Tunç, bir şüphelinin dolaptaki ürünleri çaldığını fark etti.

Tunç, AA muhabirine, hırsızlık nedeniyle yaklaşık 7 bin lira zarar ettiklerini söyledi.

Hırsızlığı işletmenin kapanış saatinde fark ettiklerini dile getiren Tunç, "Gece saatlerinde marketi kapatacağım sırada kilitlemek için yanına gittiğim dondurma dolabındaki ürünlerin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izleyince zanlıyı gördük. Adam yakalanır ya da bulunursa şikayetçi olacağız." dedi.