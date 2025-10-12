Haberler

İskenderun'da Marketin Önündeki Dondurmalar Hırsızlık Kurbanı Oldu

İskenderun'da Marketin Önündeki Dondurmalar Hırsızlık Kurbanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir marketin önündeki dondurma dolabında bulunan ürünlerin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. İşletme sahibi, hırsızlık nedeniyle yaklaşık 7 bin lira zarar ettiklerini bildirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şüphelinin marketin önündeki dolapta bulunan dondurmaları çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Numuneevler Mahallesi'ndeki marketin önündeki dolapta muhafaza edilen dondurmalar, 29 Eylül'de çalındı.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen işletme çalışan İsmet Tunç, bir şüphelinin dolaptaki ürünleri çaldığını fark etti.

Tunç, AA muhabirine, hırsızlık nedeniyle yaklaşık 7 bin lira zarar ettiklerini söyledi.

Hırsızlığı işletmenin kapanış saatinde fark ettiklerini dile getiren Tunç, "Gece saatlerinde marketi kapatacağım sırada kilitlemek için yanına gittiğim dondurma dolabındaki ürünlerin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izleyince zanlıyı gördük. Adam yakalanır ya da bulunursa şikayetçi olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.