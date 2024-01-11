Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Mahsur Kalan Yaşlı Kadına İtfaiye Yardımı

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kapıdaki asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kapıdaki asma kilidin anahtarını kaybetmesi nedeniyle mahsur kalan yaşlı kadına itfaiye ekipleri yardımcı oldu.

Modernevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kilitlediği asma kilidin anahtarını kaybeden ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, evde mahsur kaldı.

Yaşlı kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilit bölümünü keserek yaşlı kadını kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun İtfaiye Hatay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title