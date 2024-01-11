İskenderun'da Mahsur Kalan Yaşlı Kadına İtfaiye Yardımı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kapıdaki asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kapıdaki asma kilidin anahtarını kaybetmesi nedeniyle mahsur kalan yaşlı kadına itfaiye ekipleri yardımcı oldu.
Modernevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kilitlediği asma kilidin anahtarını kaybeden ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, evde mahsur kaldı.
Yaşlı kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilit bölümünü keserek yaşlı kadını kurtardı.