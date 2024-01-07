İskenderun'da mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerin altına sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, konteyneri krikoyla kaldırıp köpeği çıkardı. Yara almadığı görülen köpek, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerin altına sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meydan Mahallesi'ndeki konteyner kentte köpek yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, konteyneri krikoyla kaldırıp köpeği çıkardı.
Yara almadığı görülen köpek, sahibine teslim edildi.