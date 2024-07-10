İskenderun'da limanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana demirleyen bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki özel bir işletmeye ait limana demirleyen gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, gemide hasar oluştu.