İskenderun'da limanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir işletmeye ait limana demirleyen gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucunda gemide hasar meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana demirleyen bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki özel bir işletmeye ait limana demirleyen gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, gemide hasar oluştu.