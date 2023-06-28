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İskenderun'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İskenderun'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. İskenderun Kaymakamlığınca düzenlenen program, kaymakamlık avlusunda gerçekleştirildi. Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, törene katılanların bayramını kutladı. Bayramlaşmaya, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İskenderun Kaymakamlığınca düzenlenen program, kaymakamlık avlusunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, törene katılanların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.??????????????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

Kurban Bayramı İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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