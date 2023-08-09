İskenderun'da Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandı. İş yerine yapılan baskında ise 7 bin 600 TL ve 550 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerine yapılan baskında 7 bin 600 TL ve 550 adet iskambil kağıdı el geçirildi. İş yeri sahibi Ö.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslar hakkında ise idari para cezası düzenlendi. - HATAY