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İskenderun'da Kumar Oynayan 4 Şahıs Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 şahıs yakalandı. İş yeri sahibi hakkında suç işlem yapıldı ve kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan bin 800 TL para ve 52 adet iskambil kağıdına el konuldu. İş yeri sahibi Y.E. hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 şahıs hakkında ise idari para cezası düzenlendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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