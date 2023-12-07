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İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye ceza

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesildi. Operasyonda, kumar masalarındaki 15 bin 200 lira ve oyun kartlarına el konuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakaladığı 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesti.

Operasyonda, kumar oynanan masalardaki 15 bin 200 liraya ve oyun kartlarına el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Ceza Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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