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İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye ceza

7 Aralık 2023 22:40 Son Güncelleme: 22:42 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesildi. Operasyonda, kumar masalarındaki 15 bin 200 lira ve oyun kartlarına el konuldu.