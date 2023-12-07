İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesildi. Operasyonda, kumar masalarındaki 15 bin 200 lira ve oyun kartlarına el konuldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakaladığı 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesti.
Operasyonda, kumar oynanan masalardaki 15 bin 200 liraya ve oyun kartlarına el konuldu.