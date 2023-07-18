İskenderun'da kumar oynatılan iş yerine operasyon
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, kumar oynatılan bir iş yerine baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada, iskambil kağıtları ve 1800 lira ele geçirildi. Kumar oynayanlara idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi ise serbest bırakıldı.
İskenderun ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine operasyon yapıldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kumar oynatıldığı belirlenen Savaş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, iskambil kağıtları ve 1800 lira ele geçirildi.
Kumar oynayanlara idari para cezası kesildi.
İş yeri sahibi Y.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel