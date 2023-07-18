İskenderun'da kumar oynatılan iş yerine operasyon

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, kumar oynatılan bir iş yerine baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada, iskambil kağıtları ve 1800 lira ele geçirildi. Kumar oynayanlara idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi ise serbest bırakıldı.