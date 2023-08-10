İskenderun'da kumar oynanan iş yerine operasyon: İş yeri sahibi gözaltına alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen iş yerinin sahibi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki işletmeye operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen kişilere para cezası kesen polis, iş yeri sahibi Ö.Ö'yü gözaltına aldı. İşletmede 550 iskambil kağıdı ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki işletmeye operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen kişilere para cezası kesen polis, iş yeri sahibi Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
İşletmede 550 iskambil kağıdı ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel