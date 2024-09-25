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İskenderun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye 24 Bin 330 Lira Ceza

İskenderun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye 24 Bin 330 Lira Ceza
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplamda 24 bin 330 lira ceza uygulandı. Valilik, operasyonun ardından iş yeri sahibine karşı adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza kesti.

İş yeri sahibi Y.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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