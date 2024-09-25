İskenderun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye 24 Bin 330 Lira Ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplamda 24 bin 330 lira ceza uygulandı. Valilik, operasyonun ardından iş yeri sahibine karşı adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza kesti.
İş yeri sahibi Y.E. hakkında adli işlem başlatıldı.