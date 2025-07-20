İskenderun'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

İskenderun'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, kumar oynanmasına yer sağladığı öne sürülen bir kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

Ekipler, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı" iddia edilen M.A.B. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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