İskenderun'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, kumar oynanmasına yer sağladığı öne sürülen bir kişi hakkında da adli işlem başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.
Ekipler, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı" iddia edilen M.A.B. hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel