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İskenderun'da Kumar Operasyonu: 10 Kişiye 92 Bin Lira Ceza

İskenderun'da Kumar Operasyonu: 10 Kişiye 92 Bin Lira Ceza
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişiye toplamda 92 bin 470 lira ceza kesildi. Kumar oynanması için yer sağlayan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesti, oyun masasındaki 3 bin 800 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ve H.S.M. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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