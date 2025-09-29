Haberler

İskenderun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Neslişah K'nin (25) kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpan araç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti, yaya Mahmut M. (27) ile otomobildeki sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı.

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
