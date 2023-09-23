İskenderun'da Konteyner Kentlerinde Asayiş Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentler ve çevresinde yapılan asayiş uygulamasında 168 şahıs, 42 araç ve 38 motosiklet kontrol edildi. Uygulama sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı ve 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentler ve çevresinde asayiş uygulaması yapıldı.

Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentler ve çevresinde asayiş uygulaması yapıldı.

Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da en fazla göç alan ilçelerin başında gelen İskenderun'da ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada, 168 şahıs, 42 araç ve 38 motosiklet kontrol edildi. 2 aranan şahıs yakalanırken 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - HATAY