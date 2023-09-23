İskenderun'da Konteyner Kentlerde Asayiş Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada aranan iki şüpheli yakalandı. Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, dün saat 20.00-22.00 arasındaki uygulamada 168 kişiyi, 42 araç ve 38 motosikleti sorguladı. 2 aranan şüpheli yakalandı. 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.