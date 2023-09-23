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İskenderun'da Konteyner Kentlerde Asayiş Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada aranan iki şüpheli yakalandı. Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, dün saat 20.00-22.00 arasındaki uygulamada 168 kişiyi, 42 araç ve 38 motosikleti sorguladı. 2 aranan şüpheli yakalandı. 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada aranan iki şüpheli yakalandı.

Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentler ve çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, dün saat 20.00-22.00 arasındaki uygulamada 168 kişiyi, 42 araç ve 38 motosikleti sorguladı. 2 aranan şüpheli yakalandı. 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Deprem Hatay Güncel Haberler

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