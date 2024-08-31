İskenderun'da kedinin başı plastik şişeye sıkıştı, itfaiye kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kedinin başı plastik şişeye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kedinin başını şişeden kurtardı. Sağlık kontrolü yapılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başını plastik şişeye sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kocatepe Mahallesi'nde bir kedinin başının şişeye sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi şişeyi çıkardı.
Sağlık kontrolü yapılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.