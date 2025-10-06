Haberler

İskenderun'da Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda yaralananların durumu devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldırımda çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde 29 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Neslişah Kenar (25), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kenar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Aynı araçtaki Berfin Y. ile yaya Mahmut M'nin ise tedavileri sürüyor.

Kenar'ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobilin yayalara çarpıp devrildiği kazada kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetmiş, Kenar ve yanındaki Berfin Y. ile yaya Mahmut M. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
