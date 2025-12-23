Haberler

İskenderun'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari zanlı yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan M.U., gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "kasten yaralama" suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan M.U'nun kaldığı ikameti tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
