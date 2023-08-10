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İskenderun'da kasten öldürme şüphelisi Adana'da yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelisi Adana'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten öldürme şüphelisi Adana'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun ilçesinin Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelisi M.E., Adana'da yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da yapılan ortak operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Adana Güncel Haberler

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