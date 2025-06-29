İskenderun'da Karate Turnuvası Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla karate turnuvası düzenlendi.

Türkiye Karate Federasyonunca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8 ilden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

İki gün süren organizasyonda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Ödül törenine İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel??????? de katıldı.