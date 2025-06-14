İskenderun'da Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

İskenderun'da Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kamyonun çarptığı K.G. yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

H.Ö'nün kullandığı kamyon, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen K.G'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde K.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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