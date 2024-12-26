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İskenderun'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

İskenderun'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı. Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 31 ABN 235 plakalı kamyonetle 31 EA 914 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????????????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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