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İskenderun'da Kamyonetin Arkasına Bağlanan Köpek Sürüklendi

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü hızla giderken, bağlanan köpek kilometrelerce sürüklendi. Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hayvan Hakları Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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