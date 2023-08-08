İskenderun'da Kamyonet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Araştırma sonucunda, Muradiye Mahallesi'nde bir kamyonetin çalınmasıyla ilgili A.A. ve U.F. çalıntı araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.