İskenderun'da Kamyonet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Araştırma sonucunda, Muradiye Mahallesi'nde bir kamyonetin çalınmasıyla ilgili A.A. ve U.F. çalıntı araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, Muradiye Mahallesi'nde bir kamyonetin çalınmasıyla ilgili A.A. ve U.F'yi çalıntı araçla yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel