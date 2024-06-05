İskenderun'da kadınlar geri dönüşüme katkıda bulunuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kente açılan kursla kadınlar, eski giysi ve atık kumaşlardan yeni kıyafet, çanta ve çeyizlik yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, afetzedelerin kaldığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde dikiş kursu açıldı.

Kurs kapsamında oluşturulan atölyede, geri dönüşüme katkı amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Eğitime katılan 20 depremzede kadın, eski elbise ve atık kumaşları yeniden değerlendirerek yeni ürünlere dönüştürüyor.

Kursta hem dikiş eğitimi alan hem de boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşen kadınlar, yaptıkları bazı ürünleri satıyor, bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Usta öğreticisi Münevver Dike, AA muhabirine, ellerindeki kumaşı israf etmeden en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremden etkilenen kadınların ilk olarak kendilerine giysi ve çantalar diktiklerini anlatan Dike, "Ellerindeki kumaşları ve işe yaramaz parçaları getirdiler. Onları kıyafetlere ve çantalara dönüştürdük." dedi.

Dike, kurslar sayesinde kadınların deprem psikolojisinden uzaklaştığını belirterek, "Bu işlerle kendilerine bir moral, motivasyon ve aktivite gerçekleştirdik. Burada el birliğiyle hem ihtiyaçlarını görüyoruz hem de maddi kazanç sağlıyoruz." diye konuştu.

Kurs sayesinde meslekle tanışıyorlar

Afette çok sayıda tanıdığını kaybettiğini dile getiren kursiyerlerden Yeşim Aktar da kurs sayesinde, yaşadığı kötü günleri bir nebze olsun unuttuğunu vurguladı.

Konteyner kentte açılan kurs sayesinde meslek de öğrenmeye çalıştığını kaydeden Aktar, "Burası bize maddi imkan sağlıyor. Kurs bize bir meslek de kazandırdı. Buradan çıktıktan sonra kendi işimi de kurabilirim." dedi.

39 yaşındaki, 4 çocuk annesi Fatma Töre ise atölyede sosyalleşme fırsatı bulduklarını aktardı.

Kursta farklı giysiler ve çantalar yaptıklarına dikkati çeken Töre, "Kursların kendi bütçemize de etkisi oldu çok şükür. Vesile olanlara çok teşekkür ederim. Burada büyük bir aile gibiyiz. Çok zor günler geçirmemize rağmen yavaş yavaş toparlanıyoruz." ifadesini kullandı.

3 çocuk annesi, 50 yaşındaki Züleyha Karayanık, eğitimler sayesinde elbise dikmeyi öğrendiğini söyledi.

Hem eski giysileri değerlendirdiklerini hem de kendilerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de kıyafet diktiklerini anlatan Karayanık, yaptıkları bazı ürünleri de satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade etti.