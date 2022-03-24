İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste kaçak ürünler bulunduğu ihbarı üzerine arama yaptı.
Evde, gümrük kaçağı 320 paket sigara, bir kısmı tütün doldurulmuş 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel