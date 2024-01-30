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İskenderun'da Kaçakçılık Operasyonunda 540 Paket Sigara ve 110 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ile 110 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 540 paket sigara ile 110 elektronik sigara ele geçirdi, 2 kişi ürünlerin satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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