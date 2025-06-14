İskenderun'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

İskenderun'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yılı, düzenlenen etkinlikte çeşitli teknolojik araçların sergilendiği ve KADES uygulamasının tanıtıldığı bir programla kutlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen tanıtım etkinliğiyle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kutlamalar kapsamında ilçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, jandarmanın tüm birimlerinde kullanılan çeşitli teknolojik araç, gereçler ve silahlar sergilendi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında oluşturulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtıldığı programda ekipler, uygulamayı indirmek isteyen bazı kadınlara yardımcı oldu.

Etkinliğe, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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