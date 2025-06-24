İskenderun'da İtfaiye, Kalbi Duran Kedi Yavrusunu Hayata Döndürdü

İskenderun'da İtfaiye, Kalbi Duran Kedi Yavrusunu Hayata Döndürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, itfaiye ekipleri, konteynerden kurtardıkları kalbi duran kedi yavrusuna kalp masajı yaparak hayatını kurtardı. Kedi, itfaiye ekibi tarafından kliniğe götürüldü ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde itfaiye ekibi, sıkıştığı konteynerden kurtarılan ancak kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajıyla hayata döndürdü.

Meydan Mahallesi'ndeki Atakaş Konteyner Kenti'nde bir konteynerden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, konteynerin kapısına sıkışan kedi yavrusunu kurtardı.

Ekipler, kedinin kalbinin durduğunu fark etti. Kedi yavrusu, ekiplerin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

İtfaiye ekibince kliniğe götürülen kedi yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı? İşte Türkiye'nin göç haritası

Türkiye'nin göç haritası! Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.