İskenderun'da İtfaiye Haftası Kutlaması

İSKENDERUN'da mahalle muhtarları yangın ihbarıyla çağırdıkları itfaiye ekiplerine pasta keserek İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Mahalle Muhtarları Derneği ve İskenderun Belediyesi Muhtar Müdürü Serdar Doğru, İtfaiye Haftası kapsamında anlamlı bir sürprize imza attı.

Muhtarlar, önce sahte bir yangın ihbarında bulunarak itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı, ardından onları alkışlarla karşılayarak İtfaiye Haftası'nı kutladı. Etkinlikte, gelen ekipler araçtan iner inmez mahalle muhtarları tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından hazırlanan pasta ile itfaiyecilerin haftası kutlandı.

Başkan Ethem Ayseki, itfaiyecilerin canla başla çalışan kahramanlar olduğunun altını çizerek "Onların bu özel haftasında küçük de olsa bir sürpriz yapmak istedik. Tüm itfaiye teşkilatının haftasını kutluyoruzö dedi.

Pasta kesiminin ardından itfaiyeciler, alkışlarla görev yerlerine uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. (DHA

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
