İskenderun'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek operasyon düzenledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, M.G. ve Ö.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.