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İskenderun'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, M.G. ve Ö.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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