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İskenderun'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

8 Aralık 2023 11:51 Son Güncelleme: 11:52 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek operasyon düzenledi.