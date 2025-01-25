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İskenderun'da İnşaat Kazısı Sonrası Bina Tahliye Edildi

İskenderun'da İnşaat Kazısı Sonrası Bina Tahliye Edildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında yanındaki 4 katlı bina zarar gördü. Sakinler tedbir amaçlı olarak tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında zarar gören 4 katlı binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Meydan Mahallesi'nde, bir inşaatta iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında bitişindeki binanın temeli zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binada bulunan 16 dairede yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

İskenderun Belediyesi ekiplerince mühürlenen binada, ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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