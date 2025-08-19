İskenderun'da İnşaat Halindeki Binadan Düşen Kişi Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine hızlıca müdahale eden sağlık ve itfaiye ekipleri, düşen kişiyi ambulansa taşıdı.
Modernevler Mahallesi'ndeki inşaata giren Mehmet Ali U. (66), yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ambulansa taşınan Mehmet Ali U, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel