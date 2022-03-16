İskenderun'da ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim - Haberler

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İskenderun'da ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim

AA - Burak Milli - Güncel
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İskenderun'da ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, ikinci el araç parçası satan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

Denetimlerde, çalıntı motosiklet, araç motor bloğu, şase numarası kazılı ve yakalamalı araç ile hacizli yakalamalı aranan motosiklet ele geçirildi.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Hisarcık, Tragger, Hatay, Güncel, Haberler

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