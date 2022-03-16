İskenderun'da ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, ikinci el araç parçası satan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.
Denetimlerde, çalıntı motosiklet, araç motor bloğu, şase numarası kazılı ve yakalamalı araç ile hacizli yakalamalı aranan motosiklet ele geçirildi.
AA / Burak Milli - Güncel