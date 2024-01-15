İskenderun'da İki Servis Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçileri taşıyan iki servis otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçileri taşıyan iki servis otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Mahallesi mevkisinde, işçileri taşıyan N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüslerde sıkışan yaralı 6 işçi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.