İskenderun'da İki Grup Arasında Kavga: 6 Kişi Gözaltında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Barbaros Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.