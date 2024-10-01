İskenderun'da İki Grup Arasında Kavga: 6 Kişi Gözaltında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olay, Barbaros Mahallesi'nde tartışma sonucu meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Barbaros Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.