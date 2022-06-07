İskenderun'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kişi yaşamını yitirdi - Haberler

İskenderun'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kişi yaşamını yitirdi
AA - Burak Milli - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki bina arasında boşluğa sıkışan kişi yaşamanı yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki bina arasında boşluğa sıkışan kişi yaşamanı yitirdi.
Dumlupınar Mahallesi'nde Sedat Basa (28), evinin bozulan su borusunu tamir etmek için girdiği iki bina arasındaki boşlukta sıkıştı.
Haber vermesi üzerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden çıkarılan Sedat Basa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Basa'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Burak Milli - Güncel