İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven sağlamak amacıyla kontrol noktaları kurarak sürücülerin GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında çeşitli eksiklikleri bulunan sürücülere para cezası kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.
Uygulamada, eksiklikleri bulunan bazı sürücülere para cezası verildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel