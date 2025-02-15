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İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı

İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirilerek durdurulan kişilerin GBT kontrolü yapıldı ve araçlar arandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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