İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Araçlar ve sürücüleri denetleyen ekipler, eksiklikleri bulunanlara para cezası verdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.
Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgu da yaptı.
Denetimlerde, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası uygulandı.