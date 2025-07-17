İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması

İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven uygulaması yaparak kontrol noktaları oluşturdu. Araçlar durdurulup arama yapılırken, sürücü ve yayaların GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.

Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de uygulamaları yerinde denetleyip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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