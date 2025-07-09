İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, parklarda ve konteyner kentlerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan kişilerin GBT kontrolü ve üst araması yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, parklarda ve konteyner kentlerde uygulama yapıldı.

Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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