İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Farklı noktalarda yapılan uygulamalarda sürücüler kontrol edilerek, eksiklikleri bulunanlara para cezası verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda yapılan uygulamalarda sürücüler kontrol edildi.
Ekipler, eksiklikleri bulunan bazı sürücülere para cezası verdi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel