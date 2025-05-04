İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı ve eksiklikleri bulunanlara para cezası kesildi.
Hatay'ın İskenderun polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katıldığı uygulamada, ilçe genelinde kontrol noktaları oluşturuldu.
Denetimde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Araçların da kontrol edildiği uygulamada, eksiklikleri bulunan bazı sürücülere para cezası verildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel