İskenderun'da hurdacılara yönelik uygulama yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamada 23 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda yabancı uyruklu kimliksiz 2 şahıs ve hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik yapılan uygulamada 23 iş yeri denetlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada; 23 iş yeri denetlenirken 65 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda; yabancı uyruklu kimliksiz 2 şahıs ve hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken 1 iş yerinin hurda alım belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin ise kamera kayıt sisteminin olmadığı tespit edildi. - HATAY