İskenderun'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptığı iddia edilen M.A. adlı şüpheli, yakalandı ve tutuklandı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler hırsızlık anlarını ortaya koydu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki 5 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık zanlısının M.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı, aramalarda iş yerlerinden çalınan 26 parça kıyafet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
